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Dünya

İşgalci İsrail askerleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya sokmadı

İsrail polisi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini bahane göstererek Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazına iştirak etmelerine izin vermedi.

AA08 Ocak 2021 Cuma 16:08 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 16:08
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İsrail makamlarından ilan edilen Kovid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da sadece etrafı surlarla çevrili olan Eski Şehir bölgesinin sakini Filistinlilerin katılımıyla cuma namazı kılındı.

Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmak isteyen binlerce Filistinlinin ise Harem-i Şerif’e girişine izin verilmedi.

Kudüs’ün çeşitli bölgelerinden gelen Filistinliler, İsrail polisinin engeline takıldı.

Kovid-19 ile mücadele tedbirlerini gerekçe gösteren İsrail polisi, Filistinlileri Eski Şehir’in kapılarından geri çevirdi.

Harem-i Şerif’e ulaşamayan yüzlerce Filistinli ise, Eski Şehir bölgesinin surlarının dibinde cuma namazı kıldı.

İsrail polisi de cuma hutbesini okuyan ve namazı kıldıran Filistinli başta olmak üzere birçok kişiye tedbirlere uymadığı gerekçesiyle para cezası yazdı.

Tel Aviv makamları, dün gece itibarıyla ülkenin tamamında iki haftalık karantina uygulaması başlatmıştı.

- İsrail güçleri Nebi Musa Makamı’na ulaşıma da izin vermedi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Eriha kenti kırsalında bulunan Nebi Musa Makamı Külliyesi’nde cuma namazı kılmak isteyen yüzlerce Filistinlinin bölgeye ulaşımına izin vermedi.

Filistinliler ise, Nebi Musa Makamı Külliyesi’ne yakın bölgede cuma namazı kıldı.

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