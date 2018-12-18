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İşgalci İsrail askerleri Gazze sahilinde 2 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında düzenlenen deniz eylemine müdahale eden İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.

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İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız şekilde Gazze'ye kara, hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü gerçekleştirilen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı. Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırında yer alan kıyı bölgesinde düzenlenen eyleme İsrail güçleri müdahale etti.
 
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 2 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi.
 
 
Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 19 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu.
 
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

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