14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3965
  • 6,0967
  • 222.597
  • 103.730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgalci İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri Gazze'de 2 Filistinliyi yaraladı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 2 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını belirtti.

Kudra, açıklamada yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" faaliyetleri kapsamında çok sayıda Filistinli, akşam saatlerinde Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere saldırısında 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Balık tutmak için denize daldı, sırtına ahtapot yapıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

BMW ve Toyota'dan İngiltere'ye Brexit uyarısı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Türkiye'de bir ilk: Yıl sonunda üretilecek

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Sınırda büyük gerilim! Savaş uçağı İHA'yı vurdu

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Erdoğan müjdeyi vermişti: Talepler 19 Nisan'a kadar alınacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

Varank: CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

İŞKUR GSB 2019 kura sonuçları açıklandı! Bakan'dan açıklama

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi

Başkan Erdoğan, Kasımpaşa'da sosyal konut müjdesi verdi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Büyük fırsat

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Bakan Akar ve komutanlar HİK uçağıyla görev uçuşunda

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

Deniz komandolarının çıkarma harekatı göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA