İşgalci İsrail askerleri Hımsa el-Bakia bölgesindeki halkın evlerini zorla yıkıyor

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 14:50 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 14:50

Hımsa el-Bakia bölgesinde bulunan 75 yapının da İsrail askerlerince yıkılmasıyla 35'i çocuk yaklaşık 136 bölge sakini açıkta kaldı. Bölgeyi terk etmek için yapılan tüm bu baskınlara rağmen Filistinliler, yaşadıkları toprakları terk etmek istemiyor.

Filistin Halk Direniş Komitesi Sorumlusu Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin, Hımsa el-Bakia bölgesinde meskenlere ve hayvan barınaklarına yönelik bir "katliam" gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin bölgede aralarında meskenlerin ve hayvan barınaklarının yer aldığı yapıyı söktüğünü ve el koyduğunu, bölge sakinlerinden 136 kişinin açıkta kaldığını, yaklaşık 6 bin koyunun zarar gördüğünü belirten Iştivi, bu olayı "gerçek bir etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Iştivi, İsrail güçlerinin "askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle sakinlerine bölgeyi terk etmeleri yönünde baskı yapıldığını ve yıkım sürecinin devam ettiğini söyledi.

- "İşgal devleti doğmadan biz bu toprakların sahibiydik"

İsrail'in yıkımları sonucu evlerini kaybeden Hımsa el-Bakia doğumlu Yasir Ebu Kebbaş da "İsrail, sahip olduğumuz toprak ve arazileri terk etmemiz için bizimle görüşerek baskı uyguluyor. İsrail, atalarımızdan kalan bu bölgeyi devlet arazisi olarak sınıflandırmış. İşgal devleti doğmadan biz bu toprakların sahibiydik." dedi.

Kebbaş, bölge sakinleri olarak tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, İsrail'in ise kendilerini sürmek istedikleri arazinin kuru ve verimsiz bir alan olduğunu ve bunun kendileri ve hayvanları için bir "katliam" olduğunu söyledi.

Bölge sakinlerinin yarısından fazlasının çocuk olduğunu ifade eden Kebbaş, İsrail'in yapıları yıkmasının ardından, birkaç gün bağışçılar tarafından temin edilen çadırlarda kaldıklarını dile getirerek, tüm baskılara rağmen yaşadıkları toprakları terk etmeyeceklerini söyledi.

Ailesiyle birlikte kaldığı çadır evini kaybeden El-Ğani Avavide de İsrail askerlerinin kaldıkları yapıları yıktıklarını ardından ekipmanları da tırlara yükleyerek götürdüklerini ifade etti.

İsrail'in, kendilerini bölgeyi terk etmeye zorladığını vurgulayan Avavide, tüm baskılara rağmen kendi topraklarında kalmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Filistinli yetkili Mutez Bişarat da İsrail ordusundan bazı yetkililerin, Hımsa el-Bakia sakinleriyle görüştüğünü ve bölgeyi terk etmeleri için baskı uyguladıklarını belirtti.

"İsrail'in, Hımsa el-Bakia sakinlerini nakletmek istediği ve sahip olmadığı Ayn Şibla bölgesinin, devlet arazisi olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla burada yaşamak imkansız" ifadelerine yer veren Bişarat, İsrail'in söz konusu bu adımlarla Filistin halkını belirli yerlere hapsederek, sahip oldukları toprakları da yerleşimcilere devretmek istediğini belirterek bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

- Filistin Başbakanı, Avrupalı diplomatlarla bölgeyi ziyaret etmişti

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 4 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) üyesi 20 ülkenin Filistin nezdindeki temsilcileriyle İsrail güçlerince yıkılan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan bedevi köyü Hımsa el-Bakia'ya giderek incelemelerde bulunmuştu.

Iştiyye, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ürdün Vadisi'nde (Hımsa el-Bakia'nın da bulunduğu bölge) yaşananlar uluslararası hukuka karşı işlenen bir suçtur ve İsrail ile Filistin arasında imzalanmış anlaşmaların ihlalidir." demişti.

İsrail'in bölgenin gerçek sakinlerini kovup yerlerine "sömürgeci Yahudi yerleşimcileri" iskân etmeyi planladığını vurgulayan Iştiyye, bunun sömürgeciliğin en iğrenç yöntemlerinden biri olduğunu kaydetmişti.

Öte yandan, Iştiyye'ye eşlik eden Avrupa Birliğinin Filistin nezdindeki Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff da "Geçen kasım ayında Hımsa el-Bakia'yı ziyaret etmiştik. Eskiden evler vardı, ama bugün ortadan kayboldular. İsrail tarafıyla daha önce görüşmelerimiz oldu ancak hiçbir etkisi yok. Biz yine de bölgede yaşayanlara destek ve yapabileceklerimiz için buradayız." açıklamasında bulunmuştu.

- Hımsa el-Bakia

İsrail askerleri, 1 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Hımsa el-Bakia bölgesinde hayvan barınaklarının da olduğu, Filistinlilere ait yaklaşık 40 yapıyı yıkmıştı.

İsrail'in yıkım faaliyeti sonucu bölge sakinlerinden 136 kişi açıkta kaldı, yaklaşık 6 bin koyun zarar gördü.

İsrail güçlerinin "askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapıldığı ve yıkım sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

İsrail güçleri, kasım ayında da Hımsa el-Bakia bölgesindeki 75 yapıyı yıkmış, 35'i çocuk 85 bölge sakinini açıkta bırakmıştı.