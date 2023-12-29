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Dünya

İşgalci İsrail askerleri müdahalesini sürdürüyor! Çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 10:26 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri müdahalesini sürdürüyor! Çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldılar
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AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kalabalık gruplar halinde Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne baskın düzenlediğini ve daha önce "benzeri görülmemiş" şekilde gözaltılar gerçekleştirdiğini anlattı.

İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerini basıp arama yaptığı, eşyalarına zarar verdiği ifade edildi.

Filistinlilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde, kalabalık İsrail güçlerinin, gözleri bağlı bir şekilde Filistinlileri alıkoyduğu görülüyor.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti verilerine göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 4 bin 820 Filistinliyi gözaltına aldı.

Bu gözaltı ve baskınlarda İsrail güçleri, kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunuyor.

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