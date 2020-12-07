İşgalci İsrail askerleri mülteci kamplarına gerçek mermiyle saldırdı: 8 yaralı

AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:34 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:36

Yerel kaynaklar, İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının Doğu Kudüs'te yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin kamptaki bir eve yaptığı baskında kimlikleri açıklanmayan iki kardeşi gözaltına aldığı, bir diğer kardeşi ise gerçek mermiyle yaraladığı ifade edildi.

Kampta yaşayan Filistinlilerin taş atarak baskına tepki gösterdiği, İsrail güçlerinin ise gerçek mermiyle üç kişiyi daha yaraladığı dile getirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ve Ramallah'taki bir hastanede ameliyata alındıkları kaydedildi.

Batı Şeria'daki Beytullahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'na da baskın yapan askerler, 4 Filistinliyi daha yaraladı.

Filistinlilerin durumun orta dereceli olduğu ve kentteki özel bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

- 21 Filistinli gözaltına alındı

Bu arada Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, çoğu daha önce tutuklanıp serbest bırakılmış 21 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanların, El-Halil, Beytullahim, Doğu Kudüs, Ramallah, Nablus ve Kalkilya kentlerinden olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 5 yıllık mahkumiyetinin ardından bu sabah serbest bırakılan Usame er-Racebi'nin de olduğu aktarıldı.

Askerlerin ayrıca Beytullahim kentine bağlı El-Minya köyünde iki odalı bir evi, "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.