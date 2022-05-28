İşgalci İsrail askerleri öldürdüğü küçük Said Ganim son yolculuğuna uğurlandı

Konvoy eşliğinde Beyt Cala'daki El-Huseyin Devlet Hastanesinden alınan Ganim'in naaşı, doğduğu belde olan El-Hadar'a getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Ganim'in cenazesi belde mezarlığında defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Beytullahim kentinin güneyindeki El-Hadar beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sırtından ve boynundan vurularak ağır yaralanan 15 yaşındaki Ganim'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Başbakan Muhammed Iştiyye ve Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürmesine tepki göstermişti.

Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesinin, "terör eylemi" olduğunu ifade ederek, "İsrail askerlerinin, öldürme kastıyla Filistinli çocukların vücutlarının üst kısımlarını hedef almaya devam ettiğine" dikkati çekmişti.