İşgalci İsrail askerleri Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Muğayyir beldesinde İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında çıkan arbedede 1 Filistinli yaralandı.
- AA
Ramallah'ın doğusundaki Muğayyir beldesinde, dün şehit olan Filistinlinin cenaze merasiminin ardından İsrail askerleriyle Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinli grubu dağıtmak için plastik ve gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken Filistinliler taş atarak ve araç lastiği yakarak karşılık verdi.
İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, bir Filistinli bacağından plastik mermiyle vurularak yaralanırken, onlarca kişi de göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendi.
Muğayyir beldesinde dün bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak şehit edilen Filistinli Hamdi Taleb Na'asan bugün son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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