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Dünya

İşgalci İsrail askerleri yine kan döktü

Batı Şeria'nın Nablus kentine İsrail ordusunun düzenlediği baskın sırasında, askerler tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

AA25 Ekim 2022 Salı 02:02 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri yine kan döktü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nablus'ta işgal güçlerinin kurşunuyla bir kişi şehit oldu 7 kişi de yaralandı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, öldürülen Filistinlinin kimliği ve yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, İsrail askeri kuvvetlerinden büyük bir güç çeşitli noktalardan Nablus kentine giriş yaptı.

Tanıklar, baskın sırasında Nablus'ta silah ve patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin şu an Nablus bölgesinde çalışma yaptığı kaydedildi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti. Olayın ardından İsrail askerleri, 12 Ekim'de Nablus'u kuşatma altına almıştı.

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