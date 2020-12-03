İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail askerleri yine sivilleri hedef aldı: 32 yaralı
Dünya

İşgalci İsrail askerleri yine sivilleri hedef aldı: 32 yaralı

Filistin halkına zulmetmeye devam eden işgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı düzenlenen gösterilerde 32 sivili yaraladı.

AA03 Aralık 2020 Perşembe 16:26 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 16:26
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli grupların çağrısı üzerine işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Selfit kentine bağlı Er-Ras bölgesinde İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa etme planına karşı gösteri düzenlendi.

Gösteriye Filistin’e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi “Neturei Karta” cemaati üyelerinin de katıldığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sırasında 32 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

- Filistinli yetkililer de yaralandı

Sağlık görevlilerinden alınan bilgiye göre, yaralananlar arasında Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf da bulunuyor.

Yahudi yerleşimciler, pazartesi günü Er-Ras bölgesinde Filistinlilere ait tarım arazilerine el koymaya çalışmıştı. Bölgede hafriyat çalışmaları başlatan Yahudi yerleşimcilere Filistinliler tepki göstermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.