İşgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı

AA 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:36 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:36

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerm'e bağlı Şuveyke Mahallesi'ne akşam saatlerinde baskın düzenlediği, kendilerine karşılık veren Filistinlileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu 15 ve 18 yaşlarında 2 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi. Yaralıların, Tulkerm Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

- ASKERİ NOKTADAN GEÇEN FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus kentindeki askeri noktadan geçtiği sırada bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Cenin'deki Filistinli Esirler Heyeti Müdürü Muntasır Semmur, Filistin haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Arraba beldesi sakinlerinden bir gencin, Nablus kentinin güneyindeki bir askeri kontrol noktasından geçtiği sırada İsrail askerlerince gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Haberde konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.