İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2023 Perşembe / 21 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5499
  • EURO
    21,4372
  • ALTIN
    1275.43
  • BIST100
    4494.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç şehit oldu
Dünya

İşgalci İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç şehit oldu

Batı Şeria'da dün işgalci İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç şehit oldu
ABONE OL

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin dün Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesinde düzenlediği baskın sırasında yaralanan 30 yaşındaki Evs Cemal Kemil, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin Tulkerem ve Tubas kentlerine düzenlediği baskın sırasında da 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri Kubatiye baskını sırasında Filistinlileri taşıyan bir araca ateş açmış, iki Filistinli hayatını kaybetmiş, Evs Cemal Kemil ise yaralanmıştı.

BÖLGEDE GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında ise 15 Filistinli yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.