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Dünya

İşgalci İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor: Şehit sayısı 47 bin 417'ye yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sonucu son 24 saatte 4, yıkılan binaların enkazından 59 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılması sonucu toplam şehit sayısı 47 bin 417'ye yükseldi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2025 Çarşamba 07:27 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor: Şehit sayısı 47 bin 417'ye yükseldi
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Gazze Şeridi'nde can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, önceki saldırılarda yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirmesi, yıkılan binaların enkazından ise 59 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 63 can kaybının daha kayda geçtiği bildirildi.

Ayrıca son 24 saatte 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 417'ye, yaralı sayısının 111 bin 571'e yükseldiği ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

15:20 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kutlayan 12 kişiyi gözaltına aldı

13:03 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin 30 Ocak'ta sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşamını tehdit ediyor.

12:33 Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak amacıyla başlangıçta okul, hastane ve cami yaptıracaklarını açıkladı.

12:03 UNRWA'ya yönelik faaliyet yasağı, Gazze'de insani yardımları tehdit ediyor

11:36 İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla neden olduğu ölümlerin yanı sıra onlarca kişiyi gözaltına aldığı baskın ve yıkımlarla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı amaçladığı belirtiliyor.

10:44 İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı

10:32 BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

04:13 Bileşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısını ve İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına tepki gösterdi.

03:15 İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine başlattığı saldırının ikinci gününde bir Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

01:51 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün'e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

01:39 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

01:00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'deki "savaş suçları" nedeniyle tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören tasarı, ABD Senatosundan geçecek yeterli oyu alamadı.

00:00 İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına destek vererek, UNRWA'yı kapatmanın İsrail'in "egemen kararı" olduğunu savunan ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin ajansın faaliyetlerine yoğun destek mesajlarının arasında yalnız kaldı.

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