İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9803
  • EURO
    48,6625
  • ALTIN
    5406.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail ateşkesi yine hiçe saydı: Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı
Dünya

İşgalci İsrail ateşkesi yine hiçe saydı: Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde iki noktayı İHA'larla hedef aldı. Şeba ve Haruf beldelerine yapılan saldırılarda 3 kişi yaralandı. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ihlalleri sürerken, bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ateşkesi yine hiçe saydı: Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Şeba ve Haruf beldeleri İsrail İHA'ları tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu Haruf beldesinde 1 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail'in Şeba'ya saldırısında ise 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında Lübnan ordusuna ait bir askeri noktanın yakınına İHA saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki 2 noktayı hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.