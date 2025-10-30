İşgalci İsrail ateşkesi yine hiçe saydı: Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Şeba ve Haruf beldeleri İsrail İHA'ları tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu Haruf beldesinde 1 kişi yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail'in Şeba'ya saldırısında ise 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail, öğle saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında Lübnan ordusuna ait bir askeri noktanın yakınına İHA saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu sabah saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki 2 noktayı hava saldırısıyla hedef almıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.