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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle yaraladı.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
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İsrail güçleri, günün ilk saatlerinde Yahudi yerleşimcilerin "Yusuf Makamı" bölgesine girişini sağlamak için Nablus'un doğusuna baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, lastik yakıp araçların önünü kesen ve kendilerine şişe atan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı metal mermiler kullandı.

Görgü tanıkları Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığını, bölgede silah ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'taki "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgede İsrail güçlerinin bir kişiyi sırtından gerçek mermiyle, 5 kişiyi de kauçuk kaplı mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Sırtından gerçek mermiyle yaralanan kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 80 kişinin de boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde yer alan "Yusuf Makamı"nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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