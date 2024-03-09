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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da 7 bin 505 Filistinliyi alıkoydu

İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 505'e yükseldi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 18:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Batı Şeria'da 7 bin 505 Filistinliyi alıkoydu
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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail askerlerinin son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, Tubas, Ramallah ve El Halil kentlerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 505'e yükseldiği aktarıldı.

Gözaltına alınan bazı Filistinlilerin serbest bırakıldığı bazılarının ise hala alıkonulduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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