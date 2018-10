İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistin okulunu yıktı

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler Tubas kenti yakınlarındaki Filistinli bir bedevi köyüne baskın düzenleyerek köydeki okulu yıktı.

Bölgeyi kordon altına alan İsrail güçleri yıkım sırasında köy sakinleri ile okulda okuyan Filistinli öğrencileri alana yaklaştırmadı.

Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan karavan okulun köydeki bedevi Filistinli ailelerin çocuklarının eğitim alması için Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından açıldığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 4 Şubat'ta yayımladığı bir raporda, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki "C" bölgesinde 45 okulun yıkılma tehlikesi bulunduğunu bildirmişti.Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.