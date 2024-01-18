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Dünya

İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde 1 Filistinli, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü
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Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği ve bölgede öldürülenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Haberde İsrail güçlerinin, vurulduktan sonra kanlar içinde kalan Filistinliye ambulansların ulaşmasına izin verilmediği ve saatlerce yerde kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 368'e yükseldi.

  • Tulkerim ölümü
  • İsrail işgali
  • Filistinli yaşamı

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