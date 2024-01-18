İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda düzenlediği saldırıda 1 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği ve bölgede öldürülenlerin sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Haberde İsrail güçlerinin, vurulduktan sonra kanlar içinde kalan Filistinliye ambulansların ulaşmasına izin verilmediği ve saatlerce yerde kaldığı aktarıldı.



İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Böylelikle işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 368'e yükseldi.