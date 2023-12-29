İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,548
  • EURO
    32,6416
  • ALTIN
    1963.57
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail, Batı Şeria'da dehşet saçtı: Bir Filistinli öldü, 4 kişi yaralı
Dünya

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da dehşet saçtı: Bir Filistinli öldü, 4 kişi yaralı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, biri ağır 4 kişiyi de yaraladı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 22:51 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da dehşet saçtı: Bir Filistinli öldü, 4 kişi yaralı
ABONE OL

RAMALLAH (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, biri ağır 4 kişiyi de yaraladı.

Filistin'in Sesi Radyosu, işgal altındaki Kudüs'ün doğusundaki El-Ayzeriyye beldesinde çıkan olaylarda Mahmud Osman isimli Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin kurşunuyla öldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Batı Şeria'nın güneyinde Beytullahim kentinin doğusundaki Taku beldesinde göğsünden ağır yaralanan bir kişinin hastaneye nakledildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Kızılay ekiplerinin El Halil kentinin kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda çıkan olaylarda yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu, El Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda ayağından yaralanan bir kişiyi de hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Taku sakinlerinden böbrek hastası bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandığı ve Beytüllahim'deki Beyt Cala Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre 7 Ekim'den bu yanan işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 318'e yükseldi.

  • İsrail askerleri
  • Filistinli öldürme
  • Batı Şeria saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.