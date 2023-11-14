İşgalci İsrail Batı Şeria'da iki Filistinliyi daha şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yaptığı açıklamaya göre, Mahmud Ali Hadayde (25) ve Hazim Muhammed Husari (28) adlı iki Filistinli İsrail kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA, konuya ilişkin haberinde, Tul Kerim kentine özel kuvvetlerle baskın düzenleyen İsrail ordusunun bölgede direnişçilerle çatıştığı sırada açtığı ateş sonucu Hadayde'nin öldüğünü kaydetti.

Göğsünden yaralanan Hadayde'nin, bölgedeki Sabit Sabit Hastanesine kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Olaylar sırasında bir kişinin daha yaralandığı belirtildi.