İşgalci İsrail bayram da dinlemiyor! Refah ve Gazze'ye saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 254 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA ŞEHİT VE YARALANANLAR OLDU

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kent merkezi ile güneydeki Refah kentine saldırları düzenledi.

Savaş uçaklarının, Gazze'nin eş-Şati Mülteci Kampı batısında bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçaklarının ayrıca, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail askerlerine yönelik kurduğu "karma ve nitelikli pusu"nun direnişin karşısında İsrail ordusunun başarısızlığının yeni bir teyidi olduğunu belirtti.

İsrailliler, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle yine ülke genelinde meydanlara indi.

23:59 İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki İsrailli esirlerin tamamının "askeri operasyonla" kurtarılamayacağını belirtti.