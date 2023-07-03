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Dünya

İşgalci İsrail, bıçaklı saldırı iddiasıyla Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, bıçaklı saldırı iddiasıyla Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı
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İsrail ordu radyosuna göre, Polis Şefi Yakub Şabtay, 16 yaşındaki Ceninli bir çocuğun bıçaklı saldırı düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alındığını ve Filistinli çocuğun "İsrail güçlerinin Cenin baskını nedeniyle saldırı gerçekleştirdiğini" itiraf ettiğini belirtti.

Yediot Ahranot gazetesinin haberinde de Filistinli çocuğun Bney Brak'ta bir İsrailliye bıçaklı saldırı düzenleyerek, söz konusu kişiyi hafif yaraladığı kaydedildi.

Flistinli çocuğun saldırıyı düzenledikten sonra kaçtığı ancak İsrail polisinin şüpheliyi yakaladığı aktarılan haberde, saldırdığı iddia edilen çocuk ve yaralanan İsraillinin kimliği belirtilmedi.

İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 8 Filistinli hayatını kaybetmiş, 10'u ağır 80 Filistinli yaralanmıştı.

Ayrıca Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.

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