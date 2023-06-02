İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail bir bebek ve babasını yaraladı
Dünya

İşgalci İsrail bir bebek ve babasını yaraladı

İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesine düzenlediği baskında Filistinli bir bebek ve babası yaralandı.

2 Haziran 2023 Cuma 01:45 - Güncelleme:
İşgalci İsrail bir bebek ve babasını yaraladı
ABONE OL

Filistin Sivil Halk Direnişi Komitesinden aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Nebi Salih beldesinin girişinde silah sesleri duyduğunu, İsrail askerlerinin baskından önce giriş kapısını kapatarak, araçların giriş çıkışına engel olduğunu belirtti.

İsrail askerlerinin bir araca ateş açması sonucu iki yaşındaki bir bebeğin başından, babasının ise omzundan ve elinden yaralandığını söyleyen Temimi, durumu ağır olan bebeğin askeri bir helikopterle İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldığını, babanın durumunun ise stabil olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise bebeğin, Tel Hashomer Hastanesine, babanın Ramallah'taki Istishari Arap Hastanesine kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da yaptığı yazılı açıklamada, bebeğin kalbinin, yapılan müdahalenin ardından yeniden atmaya başladığını ancak durumunun ciddiyetini koruduğunu ve Tel Hashomer'deki Sheba Hastanesine nakledildiğini duyurdu.

Açıklamada, 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin de Filistin Kızılayı tarafından hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusu, yaşanan olaya ve baba ile bebeğe ateş açılma sebebine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.