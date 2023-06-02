İşgalci İsrail bir bebek ve babasını yaraladı

Filistin Sivil Halk Direnişi Komitesinden aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Nebi Salih beldesinin girişinde silah sesleri duyduğunu, İsrail askerlerinin baskından önce giriş kapısını kapatarak, araçların giriş çıkışına engel olduğunu belirtti.

İsrail askerlerinin bir araca ateş açması sonucu iki yaşındaki bir bebeğin başından, babasının ise omzundan ve elinden yaralandığını söyleyen Temimi, durumu ağır olan bebeğin askeri bir helikopterle İsrail'deki bir hastaneye kaldırıldığını, babanın durumunun ise stabil olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları ise bebeğin, Tel Hashomer Hastanesine, babanın Ramallah'taki Istishari Arap Hastanesine kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da yaptığı yazılı açıklamada, bebeğin kalbinin, yapılan müdahalenin ardından yeniden atmaya başladığını ancak durumunun ciddiyetini koruduğunu ve Tel Hashomer'deki Sheba Hastanesine nakledildiğini duyurdu.

Açıklamada, 40 yaşlarındaki bir Filistinlinin de Filistin Kızılayı tarafından hastaneye kaldırıldığı bilgisine yer verildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusu, yaşanan olaya ve baba ile bebeğe ateş açılma sebebine ilişkin henüz açıklama yapmadı.