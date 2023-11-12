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Dünya

İşgalci İsrail bir Filistinlinin daha canına kıydı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 02:49 - Güncelleme:
İşgalci İsrail bir Filistinlinin daha canına kıydı
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde Cenin'e düzenlediği baskında Filistinlilerle çatışmaya girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklama ise İsrail güçleri tarafından vurulan ve ağır yaralanan Emir Arkavi (23) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Çatışmalarda 1 Filistinli de yaralandı.

Daha önce de Cenin'in Arraba beldesine düzenlenen baskında 1 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 185'e yükseldi.

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