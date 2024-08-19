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Dünya

İşgalci İsrail bir hava saldırısı daha! 9 Filistinli şehit düştü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 9 Filistinli şehit oldu.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:54 - Güncelleme:
İşgalci İsrail bir hava saldırısı daha! 9 Filistinli şehit düştü
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un batısındaki "Avusturya Binaları" bölgesinde internet dağıtım noktası yakınında toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 şehit düştü, birçok kişi yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesini bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırıları
  • Filistin ölümleri
  • Gazze bombardımanı

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