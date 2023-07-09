İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail birlikleri 5 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İşgalci İsrail birlikleri 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kefr Kaddum köyü ve Kalkaliye kentinde, 5 Filistinliyi yaraladı.

AA9 Temmuz 2023 Pazar 02:00 - Güncelleme:
İşgalci İsrail birlikleri 5 Filistinliyi yaraladı
ABONE OL

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail güçlerinin himayesi altından Kefr Kaddum köyüne baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcileri ile buna karşı koyan Filistinliler arasında olaylar çıktı.

Kefr Kaddum beldesindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şitevi, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açması sonucu biri ağır olmak üzere yaralanan 4 Filistinli gencin Nablus kentindeki Necah Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kalkaliye kentinde ayrım duvarı yakınlarında İsrail askerlerinin ateşi sonucu 16 yaşında bir çocuğun dizinden yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'İN CENİN SALDIRILARI

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gününün ilk saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.