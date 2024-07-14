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Dünya

İşgalci İsrail BM'ye ait bir okulu vurdu! 12 Filistinli şehit düştü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelerde göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 16:56 - Güncelleme:
İşgalci İsrail BM'ye ait bir okulu vurdu! 12 Filistinli şehit düştü
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Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan UNRWA'ya ait Ebu Urayban Okulu'nu bombaladığı belirtildi.

Hastaneye saldırı sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 ölü, çok sayıda da yaralı getirildiği kaydedildi.

Yaralılardan bazıları ise Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları da vuruyor.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 10 Temmuz'daki açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki okullarının üçte ikisinin hedef alındığını duyurmuştu.

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