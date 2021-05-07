İşgalci İsrail cami çıkışı cemaate saldırdı

AA 07 Mayıs 2021 Cuma 20:42 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 21:04

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.



Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.