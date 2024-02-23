İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2024 Cuma / 14 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,9856
  • EURO
    33,7032
  • ALTIN
    2011.34
  • BIST100
    9347.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Cenin'de 1 Filistinliyi öldürdü
Dünya

İşgalci İsrail Cenin'de 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir araca düzenlediği hava saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 00:02 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Cenin'de 1 Filistinliyi öldürdü
ABONE OL

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırının İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail güçlerinin bir aracı hedef alan saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı ve çevredekilerin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.