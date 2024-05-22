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Dünya

İşgalci İsrail Cenin'e saldırdı: 11 Filistinli şehit oldu

İsrail'in Cenin kentine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Cenin'e saldırdı: 11 Filistinli şehit oldu
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Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cenin kenti ile oradaki mülteci kampına salı gününden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 4'ü çocuk 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Açıklamada, Cenin kentindeki İsrail saldırılarında son olarak Vesim Ahid Ceradat (15) adlı çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Cenin saldırılarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu tarafından tahrip edilen Filistinlilere ait üç eve el konulduğunu ve evsiz kalan 3 Filistinli ailenin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, salı gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve oradaki mülteci kampındaki çeşitli mahallelerde Filistinlilerin evlerini kuşatma altına alarak baskınlar düzenliyor.

Takviye güç göndererek kentteki askeri varlığını güçlendiren İsrail ordusu, beraberindeki askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ediyor.

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