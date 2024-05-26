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Dünya

İşgalci İsrail Cibaliya'daki saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun 15 gündür kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ve çevresinde en az 18 Filistinli öldü; onlarca ev yıkıldı ve ateşe verildi.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 21:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Cibaliya'daki saldırılarını sürdürüyor
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İsrail askerleri, Cibaliya beldesi ve çevre bölgelerde 12 Mayıs'ta başladıkları kara saldırılarını 15. gününde de sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçaklarının Cibaliya bölgesinde Filistinlilerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenlemesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişi ve yaralananlar, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in "Hulle" ailesinin evine düzenlediği saldırıda da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil savunma ekipleri, yerle bir olan evin enkazında hayatta kalan veya kaybolanlar için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Yine Cibaliya'da İHH tarafından yaptırılmış Necmeddin Erbakan Okulu'nun çevresinde bir eve düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

- İSRAİL SİVİLLERİN YAŞADIĞI EVLERİ HEDEF ALIYOR

Bölgede düzenlenen saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli evlerinden ayrılarak sığınma merkezlerine gitti.

Askerler, Cibaliya'da çok sayıda evi havaya uçurdu. Sivil savunma ve sağlık ekiplerinin saldırılar sonucu bölgeye ulaşımının zor olması nedeniyle ölü sayısı henüz belirlenemiyor.

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinlinin evini de kasıtlı olarak ateşe verdi.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine, İsrail ordusunun kara saldırılarına başlamasından bu yana sivillerin yaşadığı evleri hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde bugün yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda pusuya düşürülen İsrail askerlerinden yeni esirler aldıklarını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniey Hagari, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, askerlerin esir alındığına ilişkin açıklamanın doğru olmadığını iddia etmişti.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve civar bölgelerde kara saldırıları başlatmıştı. İsrail ordusunun, 15 Mayıs'ta güçlü direnişle karşı karşıya kalmasının ardından ise bu kara operasyonunun genişletildiği duyurulmuştu.

  • Gazze Şeridi
  • İsrail saldırısı
  • Cibaliya

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