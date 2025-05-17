İşgalci İsrail Deyr el-Belah'ta insani yardım deposunu vurdu: Çok sayıda şehit var

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentindeki bir insani yardım deposunu hedef aldığı saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki İsrail saldırısında 3, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıda da 5 kişi öldü.

Deyr el-Belah'ta ayrıca bir eve düzenlenen saldırıda 4 kişi, sokaktaki insanların hedef alındığı diğer saldırıda 3 ve bir çadırın hedef alındığı 3'ncü saldırıda da 1 kişi öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin ev ve çadırlarını hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Mean bölgesini hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ordunun ayrıca Han Yunus'un doğusundaki Fuhari beldesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, dün aynı bölgeye düzenlenen saldırıda yaralanan 1 çocuk da yaşamını yitirdi.

Kentteki üniversite yakınlarındaki diğer saldırıda da 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Fuhari beldesindeki 2'nci saldırıda da bir Filistinli öldü.

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun'daki saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti.

Han Yunus Mülteci Kampı'nın hedef alındığı saldırıda da 1 Filistinli öldü.

İsrail ordusunun Gazze kentinin batısında, Selame ailesinin bulunduğu bir çadıra düzenlediği hava saldırısında da aralarında bir kız çocuğu, biri hamile 2 kadının da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir başka çadırın bombalanması sonucu da çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da 3 evin vurulduğu hava saldırısı da çok sayıda sivilin yaralanmasına ve bazılarının enkaz altında kaybolmasına yol açtı.

Cibaliya'nın Tel ez-Zater bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca önceki günlerde Han Yunus'taki Karara ve Şucaiyye mahallelerinde ölen 2 kişinin cenazeleri de bugün enkaz altından çıkartıldı.

İsrail Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarındaki diğer saldırılarında da 5 kişi öldü.

Son saldırılarla sabah saatlerinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.