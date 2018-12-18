Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgalci İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İşgalci İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Cebel el-Mukebbir bölgesinde Filistinlilere ait iki daireden oluşan bir binayı ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Filistinli Eşref İdris AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın 190 metrekare ve iki daireden oluştuğunu belirterek, Emin Akil isimli Filistinli akrabasına ait olduğunu söyledi.

İdris, Filistinli Akil’in dairelerinin inşasını tamamladığı ve çocukları için iskana hazır hale getirdiği bir sırada İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydederek, İsrail makamlarının daha önce herhangi bir ihtarda da bulunmadığını vurguladı.

İdris ayrıca Filistinli ailenin geçen aylar boyunca İsrail mahkemeleri aracılığıyla belediyeden evlerine ruhsat almaya çalıştığını ancak tüm çabalarının işe yaramadığını sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’ne (OCHA) göre, İsrail, 2018 başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Çukur 48.Bölümde nefeslerin tutulduğu an

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA