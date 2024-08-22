İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ağustos 2024 Perşembe / 17 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9112
  • EURO
    37,8179
  • ALTIN
    2704.77
  • BIST100
    9921.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail enkaza çevirdiği Tulkerim'den çekildi
Dünya

İşgalci İsrail enkaza çevirdiği Tulkerim'den çekildi

İsrail ordusu, 14 saat süren baskının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinden çekildi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
İşgalci İsrail enkaza çevirdiği Tulkerim'den çekildi
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde başlayan baskında 3 Filistinli öldürüldü.

Buldozerlerle su ve kanalizasyon şebekelerini tahrip eden, elektrik direklerini söken, kamptaki caddelere, ticari işletmelere ve Filistinlilere ait araçlara zarar veren İsrail ordusu 14 saat süren baskının ardından altyapıya büyük zarar vererek kentten çekildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Tulkerim kampına baskın düzenlemiş, baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

İsrail ordusunun, insansız hava aracıyla (İHA) bir Filistinlinin evini bombalaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

  • Tulkerim çekilme
  • İsrail ordusu
  • Batı Şeria

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.