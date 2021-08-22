İşgalci İsrail, Filistinli aileye saldırdı

AA 22 Ağustos 2021 Pazar 02:27 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 02:27

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir eve baskın düzenleyerek arama yapan İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olaylar çıktı.

İsrail askerleri, Filistinli gruba ses bombalarıyla müdahale etti.



İsrail askerlerinin bölgeye yakın bir noktada askeri kontrol noktası oluşturduğu ve araçları durdurarak Filistinlilerin kimliklerini incelediği belirtildi.

Öte yandan bir grup Yahudi yerleşimcinin, Ramallah kentinin kuzeyindeki Sencel beldesinde İsrail bayrakları taşıyarak provokatif yürüyüş yaptığı ifade edildi.

İsrail askerleri korumasındaki yerleşimcilerin, bölgede Filistinlilere ait bazı evlere yönelik ihlallerde bulunduğu aktarıldı.

Yerleşimcilerin ayrıca El Halil'in güneyinde yer alan Ez-Zahiriyye beldesinde Filistinli çobanlara yönelik de ihlallerde bulunduğu kaydedildi.

