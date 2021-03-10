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Dünya

İşgalci İsrail Filistinli çocukları tutukladı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 23:22 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:22
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da kenger toplayan 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldıktan bir süre sonra serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 3'ü kardeş 5 Filistinli çocuk El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta kırsalında kenger toplamaya çıktı.

Kenger toplayan Filistinli çocuklar, Mesafer Yatta yakınındaki yasa dışı Havat Ma'on Yahudi yerleşim biriminde ikamet eden yerleşimciler tarafından bölgeden kovuldu.

Daha sonra Yahudi yerleşimcilerce çağrılan İsrail askerleri, bölgeye gelerek 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem tarafından olaya ilişkin yayınlanan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli çocukları zorla gözaltına aldığı görüldü. Askerlerin gözaltı sırasında ağlayan Filistinli çocuklara aldırış etmemesi de dikkati çekti.

Öte yandan İsrail ordusu basın ofisinden AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, çocukların "özel araziye" girdikleri savunuldu.

Açıklamada, askerlerin Filistinli çocukları yakındaki bir polis merkezine götürdüğü ve bir süre sonra serbest bıraktığı kaydedildi.

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