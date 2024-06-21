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Dünya

İşgalci İsrail, Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 18:29 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeyi bombaladı!
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İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye de müdahale edildiği kaydedildi.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

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