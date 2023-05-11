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Dünya

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında bugüne kadar 191 noktayı vurduğunu açıkladı.

IHA11 Mayıs 2023 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı!
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İsrail'in 9 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında bugüne kadar 191 noktayı vurduğu açıklandı. Gazze Şeridi'nden yerel saatle 20.00 itibariyle İsrail'e 803 roket ve havan topu atıldığını aktaran IDF, atılan roket ve havan toplarının 620'sinini İsrail topraklarına düştüğü belirtilerek, 152'sinin ise Gazze Şeridi'ne düştüğü aktarıldı. IDF, roketlerden 179'unun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıklayarak, bazı roketlerin ise yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti.

Saldırılarda 30 kişi öldü

Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden birinin başkent Tel Aviv'in 20 kilometre güneyinde Rehovot'ta 4 katlı bir binaya isabet etmesi sonucu 1 İsrailli hayatını kaybetmiş, 5 İsrailli de yaralanmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı ise, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 29 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 93 Filistinlinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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