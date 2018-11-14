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İşgalci İsrail Gazze sınırında bir Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sınırdaki güvenlik çitlerine yaklaşmaya çalıştığı gerekçesiyle bir Filistinliyi gözaltına aldı.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırındaki güvenlik çitlerine yaklaşmaya çalışan bir Filistinliye önce ateş açıldığı daha sonra da gözaltına alındığı duyuruldu.

Söz konusu Filistinlinin el bombası attığı ancak bombanın patlamadığı iddia edilen açıklamada, gözaltına alınan kişinin İsrail askerlerince sorgu merkezine götürüldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, sınırdaki güvenlik çitlerini geçmeye çalışan bir Filistinliye İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Söz konusu Filistinli daha sonra gözaltına alındı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler bu eylemler kapsamında birkaç kez de sınırdaki tel örgülerin bazı bölümlerini kesmişti.

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