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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 21:11 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 8 Filistinli hayatını kaybetti
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Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Yafa Caddesi'nde bulunan Hamza Camisi yakınında Filistinli "En-Nadi" ailesine ait evi hedef aldığı belirtildi.

Evin enkazından şu ana kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 857 Filistinli öldürüldü, 80 bin 293 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

  • Filistinli
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