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Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

AA6 Ağustos 2024 Salı 20:56 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze'de bir gazeteciyi daha katletti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, çeşitli medya kuruluşlarında muhabir ve foto muhabirliği yapan Muhammed Ebu Saade isimli gazeteci hayatını kaybetti.

Gazeteci Ebu Saade'nin ölümüne ilişkin detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 166'ya yükseldiği bildirildi.

Hükümet ofisi, İsrail saldırılarında Filistinli gazetecilerin hedef alınmasını ve öldürülmesini kınadı.

Uluslararası toplumdan ve örgütlerden "İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması; soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'nda seyir halindeki bir araca 31 Temmuz'da düzenlediği saldırıda Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi hayatını kaybetmişti.

  • Gazze Saldırısı
  • Filistin Gazeteci
  • İsrail Ordusu

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