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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürüldü

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. İşgalci İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısı 123'e yükseldi.

AA6 Şubat 2024 Salı 23:44 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürüldü
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Enformasyon Merkezi Müdürü Rızk el-Garable'nin İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik devam eden saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 123'e yükseldiği kaydedildi.

Bu arada İsrail ordusunun, 22 Ocak'tan beri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • gazeteci ölümü
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