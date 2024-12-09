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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de çocukları hedef aldı! 10 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail'in soykırım çetesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Megazi Kampının doğusunda sivillerin bulunduğu alan işgalciler tarafından hava saldırılarına maruz kaldı. Saldırılarda çocuklar da dahil 10 Filistinli şehit oldu.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazze'de çocukları hedef aldı! 10 Filistinli şehit oldu
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampının doğusunda sivillerin toplandığı alan, İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Saldırıda 3'ü çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine de saldırdı.

Bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda 6 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi yaralandı.

Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınındaki evlerini kontrol etmeye çalışan bir grup Filistinli de İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla hedef alındı.

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