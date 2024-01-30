İşgalci İsrail Gazze'de katliama doymuyor! Öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bini geçti

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 116. gününde sürüyor.

İŞGALCİ İSRAİL SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarının 116. gününde orta ve güney kesimleri hedef aldı.



Güneydeki Refah kentinde El-Cenine Mahallesi'ne hava saldırıları düzenlendi.

Orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı da savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alınırken, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Emel Mahallesi ve Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde ise çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Kamptaki El-Faruk Camisi'nin İsrail güçlerince hedef alındığı, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin de aralıklarla topçu atışıyla bombalandığı aktarıldı.

Gazze genelinde saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI 26 BİN 751'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 114 artarak, 26 bin 751'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 116 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 114 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 249 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e, yaralı sayısının da 65 bin 636'ya yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden kaçırdıktan sonra teslim ettiği 100 Filistinlinin cenazesi Refah kentinde toplu mezara defnedildi.

İsrail'in yaklaşık 4 aydır saldırılarını sürdürdüğü, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, içmeye uygun biraz su elde edebilmek için tankerlerin önünde ellerinde plastik kaplarla uzun kuyruklar oluşturuyor.

İsrailliler, Tel Aviv yönetiminin kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan araçların girişini engellemek için düzenledikleri gösterilerine devam etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 114 artarak, 26 bin 751'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Nasır Hastanesini, iki haftadır kuşatma altında tutmaya devam ettiğini duyurdu.

İrlandalı Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri Mick Wallace, Clare Daly ve Grace O'Sullivan, Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçlarına göre değerlendireceğine ilişkin kararını eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan "finansal desteği askıya alma yönündeki zalim kararını geri alması" gerektiğini bildirdi.

ABD'de her gün daha çok sayıda genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım suçu" olduğunu düşündüğünü belirterek, Biden yönetimini Gazze'de "ateşkese" destek vermeye davet ediyor.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) aldığı ihtiyati tedbir kararının İsrail ve ABD'deki yansımalarını değerlendiren uzmanlar, bunun Tel Aviv için "endişe verici" bir gelişme olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, 7 Ekim 2023 saldırılarına Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının da dahil olduğuna yönelik iddiaların "ciddi" olduğunu ancak "az sayıda kişinin" eylemlerinden ötürü bütün kurumun çalışmalarına gölge düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te dün akşamdan bu yana 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan İbni Sina Hastanesi'ne düzenlenen silahlı baskında 3 Filistinli gencin öldürülmesini kınadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkedeki muhalefetin de eleştirdiği politikaları nedeniyle hükümetini Mısır, Katar ve Ürdün ile gergin ilişkilerde açıkça görülen bölgesel bir krizin içine sürükledi.

Batı ülkelerinde medya kuruluşlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Filistinlilere destek veren gazetecilere yönelik baskı, işten çıkarma ve tehditleri sürüyor.

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) Başkanı Ramy Abdu, İsrail'in insanları Gazze'den dışarı atmak hatta öldürmek için açlığı silah olarak kullandığını belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden bakanların da katıldığı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı "sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ardından Mısır ile yaşanan gerilimi görüşmek üzere Kahire'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek, biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü.

04:52 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine ve kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

02:42 İsrail'in saldırılarında yaralanan 10'u çocuk, toplam 11 Filistinli İtalya'ya getirildi.

01:57 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) finansal olarak desteklenmesini ele aldı.

00:19 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail işgali ve saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş Gazzeli hamile kadınların kötü şartlarda derme çatma çadırlarda doğum yapmak zorunda kaldığını belirtti.

00:16 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), bazı ülkelerin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan finansal desteği askıya almasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

00:00 İsrail ordusunun, Gazze'deki Sabra Mahallesindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 378 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.