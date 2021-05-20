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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de plastik malzeme depolarını vurdu

İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin doğusundaki sanayi bölgesinde bulunan plastik malzemelerin depolandığı alanları bombaladı.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 23:26 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 23:26
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Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna bağlı topçu birlikleri tarafından kentin doğusundaki sanayi bölgesinde bulunan plastik malzeme depolarının hedef alınması sonucu büyük çaplı yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, topçu birliklerinin fabrika, ev ve tarım alanlarına saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

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