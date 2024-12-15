İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri hedef aldı: Şehit sayısı arttı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinin kuzeyindeki Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna düzenlediği saldırıda ise 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
Beyt Lahiya kentindeki Kemal Advan Hastanesinin çevresinde düzenlenen İsrail saldırısında da 3 Filistinli öldü.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli can verdi.
Saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.