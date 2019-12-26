İşgalci İsrail Gazze’deki katliama “Hata” dedi

26.12.2019 02:17 - Güncelleme: 26.12.2019 02:17

Olayla ilgili yapılan incelemenin ardından İsrail silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırının düzenlendiği binada bir hata sonucu sivillerin bulunmadığının düşünüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu hatadan ders çıkarıldığı ve benzer hataların gelecekte tekrarlanmayacağı ifade edildi. İsrail ordusunun 14 Kasım’da düzenlediği hava saldırısında, Filistin örgütü İslami Cihad’ın liderlerinden olduğu iddia edilen Resmi Ebu Malhus hedef alınmış, saldırıda Ebu Malhus’un yanı sıra ailesinden sekiz kişi yaşamını yitirmişti.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler arasında beş çocuk ve iki de kadın bulunuyordu. Ebu Malhus’un yakınları, İslami Cihad ile bağlantısı olduğu iddialarını reddediyor.