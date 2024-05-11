İşgalci İsrail Gazze'nin kuzeyine 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırısı başlattığını belirtti.

Saldırıların Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı, Gazze şehir merkezinde yer alan Es-Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan bombardımanda ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu yana Gazze'nin kuzeyine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve bölgede saldırıların sürdüğü kaydedildi.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, resmi kaynaklardan can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cibaliya'ya saldırılar düzenlediği belirtilerek, saldırılarda, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait noktaların" hedef alındığı iddia edildi.

AL JAZEERA MUHABİRİNİN EVİ DE VURULDU

Uzun süredir Gazze'nin kuzeyinde görev yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Enes El-Şerif'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evi de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Saldırı sırasında evinde olmayan Şerif, bombardımanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKUL YAKININDAKİ BİNANIN VURULMASI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail hava saldırısının Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulun yakınındaki binayı hedef aldığı anın görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde İsrail hava saldırısı nedeniyle yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı okulun yakınındaki bir binadan alevler yükseliyor ve patlama sesi duyuluyor.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'nin kuzeyinde Cibaliya'nın da yer aldığı bazı bölgelerdeki Filistinlilerden ayrılmaları uyarısı yapmış, uyarının ardından Gazze'nin kuzeyine hava saldırıları başlamıştı.