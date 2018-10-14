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İşgalci İsrail Gazze'nin kuzeyini bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi.

  • AA
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin doğu sınırı yakınlarında "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen Filistinlilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivillerin üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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