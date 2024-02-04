İşgalci İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda can kaybı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 121. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda en az 18 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinden göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Refah kentinin yanı sıra Han Yunus ve kuzeydeki Gazze kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin doğusundaki Hicazi Ailesi'ne ait bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yine aynı bölgede bulunan el-Hems Ailesi'nin evine düzenlenen bir başka saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandı. Sivil Savunma Ekipleri İdaresi, bombardımana maruz kalan evden birçok şehit ve yaralı çıkarıldığını doğruladı.

Kentin doğusundaki Cenine Mahallesi'nde bulunan çok katlı bir apartmana İsrail savaş uçakları tarafında saldırı düzenlendi. İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda da bir bina yerle bir edildi. Kentin batı kesimlerinde de birçok nokta İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu kaydedildi. Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde ise Hayri Ailesi'ne ait bir eve düzenlenen hava saldırısında enkazdan 8 kişinin cesedi çıkarıldı, 8 kişi de hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Filistin İnsan Hakları örgütleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü karadan saldırıların Refah kentini de kapsaması tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin yönetimi de konuya ilişkin yaptığı uyarıda, İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceği ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiği belirtildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA YAŞANANLAR:

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 121. gününde de yoğun şekilde sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

01:22 Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinli direnişçiler arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

01:07 Almanya'da Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

00:08 Libya Başbakanı Dibeybe, İsrail'in Gazze saldırılarının "terörün en çirkin biçimi" olduğunu söyledi.